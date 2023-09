Marocco: le vittime del sisma sono oltre 2.600, si continua a scavare tra le macerie (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, la Francia ha annunciato che stanzierà 5 milioni di euro alle organizzazioni non governative attive nei soccorsi in Marocco, mentre l’Unione europea ha stanziato un primo aiuto umanitario di un milione di euro per aiutare le persone più colpite. La stessa Algeria, con i cui i rapporti sono da tempo ai minimi storici, ha riaperto lo spazio aereo per favorire il passaggio degli aiuti umanitari e ha dichiarato di essere pronta a inviare una squadra di intervento della Protezione civile composta da 80 persone specializzate nella ricerca e soccorso, “se il Marocco dovesse accettare l’offerta di aiuto”. La scossa è stata registrata dai sismografi alle 23:11 di venerdì, 8 settembre, e l’epicentro è stato localizzato al centro del Paese, a 16 chilometri dal villaggio Tata N'Yaaqoub, nel municipio di Ighil, 72 chilometri a sud-ovest di Marrakech. Il movimento ondulatorio è durato circa 30 secondi. La scossa ha fatto tremare Agadir, Rabat, Casablanca, provocando danni in un raggio di oltre 400 chilometri ed è stata avvertita anche in Algeria, Spagna e Portogallo. Secondo i media marocchini, si tratta del sisma più potente che abbia mai colpito il Regno. (Mar)