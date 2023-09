Decreto Caivano: Gemma (Fd’I), tornerò in carcere per provare a spezzare legame criminale padre-figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Caivano è un passo decisivo verso il contrasto alla povertà educativa. Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Fratelli d’Italia Chiara Gemma. “C’è un fortissimo legame tra le sacche di giovani che abbandonano la scuola e le schiere di adolescenti che alimentano la criminalità minorile, non è possibile che si registrino ancora sparatorie a Caivano e in piazza Sanità a Napoli, in pieno centro cittadino. In quest'ultimo caso, la sparatoria si è consumata nello stesso posto dove fu ucciso a soli 17 anni Genny Cesarano il 6 settembre del 2015”, ha spiegato l’eurodeputata. “Sto provando, con il mio lavoro nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a ricucire i legami tra padri reclusi e figli, affinché i genitori che stanno già scontando la loro condanna possano raccontare ai figli che la realtà del crimine non paga. Spesso la tentazione di entrare nel mondo malato della strada è frutto anche di una "eredità" ideologica che si tramanda attraverso le generazioni”, ha aggiunto Gemma. “Bisogna spezzare il legame tra crimine vecchio e nuovo. Per questo la prossima settimana sarò di nuovo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per portare avanti il mio progetto. L'istruzione e l'obbligo scolastico sono meccanismi di emancipazione, ma secondo i dati del ministero dell'Istruzione, dell'Istat e di Invalsi, in Italia la dispersione scolastica registra una delle incidenze più elevate d'Europa, il 12,7 per cento, dopo la Romania e la Spagna. Nonostante i progressi siamo ancora lontani dall'obiettivo del nove per cento entro il 2030 stabilito dall'Unione europea. In Campania la percentuale si alza fino al 16,4 per cento, per questo i rischi per padri e madri che non vigilano correttamente sui propri figli devono andare oltre la sanzione”, ha concluso. (Ren)