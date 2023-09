FI: Sorte, nuove adesioni a Pavia, siamo partito vivo e attrattivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Vigevano, la dodicesima città della Lombardia, che conta oltre 60.000 abitanti, la famiglia di Forza Italia si allarga con l’ingresso dei tre consiglieri comunali Giulio Onori, Rimma Gariffulina e Giuseppe Squillaci, a cui do il benvenuto e auguro un buon lavoro". Lo annuncia in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Lombardia. "Nelle ultime settimane - prosegue - ci sono state diverse adesioni nella provincia pavese, come quella del consigliere comunale di Pavia Gennaro Gallo e del consigliere provinciale Giovanni Amato. Questa - spiega - è la dimostrazione che siamo un partito vivo, attrattivo e destinato ad essere ancora protagonista, sui territori e al governo del Paese. C’è un importante spazio politico da occupare con l’obiettivo di raggiungere la doppia cifra nelle prossime elezioni. Siamo saldamente nel centrodestra, alternativi alla sinistra e distinti dai nostri alleati. Siamo i rappresentanti in Italia del Ppe, la più grande famiglia politica europea che sarà decisiva nelle fondamentali scelte che l’Unione sarà chiamata a compiere e che riguarderanno anche il nostro Paese. Stiamo dimostrando che ci siamo e ci saremo. Siamo pronti ad affrontare e a vincere le prossime sfide", conclude. (Com)