Cina-Regno Unito: Pechino, accuse di spionaggio sono "del tutto infondate"

- La Cina auspica che il Regno Unito porti avanti le relazioni bilaterali in modo "costruttivo" e metta fine al clamore politico innescato dall'arresto di due presunte spie al servizio di Pechino. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna, precisando che le accuse mosse a Pechino sono "del tutto infondate". "Ci opponiamo fermamente a queste accuse e invitiamo Londra a smettere di diffondere disinformazione, strumentalizzare politicamente la questione e tenere a freno le calunnie contro Pechino". I due uomini in questione, la cui identità non è stata divulgata ai sensi della legge britannica contro lo spionaggio (Official secrets act), sono stati arrestati nel Regno Unito lo scorso marzo. Uno dei due lavorava come ricercatore alla Camera dei comuni del parlamento britannico, mentre il ruolo del secondo non è noto. In una dichiarazione rilasciata dai suoi avvocati, l'uomo impiegato presso il parlamento si è dichiarato "completamente innocente". "Nella mia carriera ho sempre cercato di avvertire gli altri sulle minacce presentate dal Partito comunista cinese", ha spiegato l'ex assistente parlamentare, secondo cui "essere una spia per la Cina sarebbe contrario a tutto ciò che rappresento". La notizia del suo arresto, ha portato il primo ministro, Rishi Sunak, a confrontarsi al vertice del G20 in India con il suo omologo cinese, Li Qiang, per l'ingerenza "inaccettabile" nella democrazia del Regno Unito. (Cip)