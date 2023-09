Sanità: Del Bono e Scandella (Pd), su referendum no a forzature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se l’Aula votasse l’inammissibilità dei referendum regionali abrogativi in merito al governo della sanità lombarda, in particolare al principio della equivalenza tra sanità pubblica e sanità privata, si compirebbe una grave forzatura e auspichiamo che questo non accada, anzi, che la parola venga restituita all’Ufficio di presidenza che possa deliberare in modo più ponderato”. Lo dichiarano in una nota Emilio Del Bono e Jacopo Scandella (PD), componenti di minoranza dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale con le cariche di vicepresidente e consigliere segretario. Nella seduta del Consiglio regionale di domani, martedì 12 settembre, stando all’ordine del giorno, i consiglieri saranno chiamati a votare a maggioranza in merito all’ammissibilità di tre quesiti referendari depositati da un comitato composto da associazioni, sindacati e cittadini che mirano ad abrogare alcune parti della legge sanitaria regionale laddove prevede la equivalenza e la parità tra la sanità pubblica e quella privata. Si è giunti al voto dell’Aula poiché l’ufficio di presidenza del Consiglio, riunitosi il 25 di agosto, non ha raggiunto l’unanimità in merito all’ammissibilità, con una spaccatura tra i componenti di maggioranza, contrari, e quelli di minoranza, favorevoli. (segue) (Com)