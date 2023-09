Sanità: Del Bono e Scandella (Pd), su referendum no a forzature (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato promotore ha scritto all’Ufficio di presidenza per chiedere di sospendere la procedura e di essere audito, come da legge regionale 34 del 1983, senza però alcun esito. “L’Udp, vogliamo rimarcarlo, non è affatto concorde con la procedura adottata, che rischia di consegnare la valutazione di ammissibilità a ragioni politiche anziché a valutazioni meramente tecniche – continuano Del Bono e Scandella -. La Legge regionale, per quanto datata, indica un percorso procedurale che a nostro parere non è stato seguito, laddove prevede la convocazione del comitato promotore per una parziale o completa riformulazione dei quesiti in risposta ai rilievi di inammissibilità. È un meccanismo che la legge prevede esplicitamente, perché lo spirito della norma è quello di favorire la partecipazione attiva dei cittadini. Al di là del giudizio che si può avere nel merito e che non è oggetto di questo passaggio istituzionale, sia per il Consiglio che per il suo ufficio di presidenza rimane il dovere di rispettare la legge e il diritto dei cittadini a chiedere di esprimersi, anche con un referendum, sulla legislazione regionale”. (Com)