Aerospazio: Thaicom sceglie Airbus per un satellite per telecomunicazioni flessibile OneSat

- Thaicom Public Company Limited, uno dei principali operatori satellitari asiatici e società di tecnologia spaziale, ha scelto Airbus per la sua nuova generazione di satelliti software-defined a banda larga. Airbus fornirà uno dei suoi satelliti più recenti: un OneSat completamente riconfigurabile. Secondo una nota di Airbus, questo satellite Thaicom fornirà una connettività estesa in banda Ku nella regione Asia-Pacifico per milioni di utenti. Thaicom ha lanciato e gestito otto satelliti geostazionari. Questo è il primo satellite flessibile di Thaicom, che consente una maggiore adattabilità in termini di copertura, frequenza e capacità, fondamentali in una regione così dinamica. Jean-Marc Nasr, head of Airbus Space Systems, ha dichiarato: "Questo importante contratto con Thaicom, principale operatore satellitare, costituisce il nono ordine per la nostra pionieristica linea di prodotti OneSat, che è completamente riconfigurabile in orbita e fornisce una flessibilità senza pari. La collaborazione con Thaicom è una novità assoluta e ci auguriamo di approfondire ulteriormente i nostri rapporti in futuro". (segue) (Com)