Aerospazio: Thaicom sceglie Airbus per un satellite per telecomunicazioni flessibile OneSat (2)

- Patompob (Nile) Suwansiri, chief executive officer di Thaicom, ha commentato: "Sono lieto che abbiamo scelto Airbus per costruire la nostra nuova generazione di satelliti a banda larga (HTS) software-defined. In qualità di primo fornitore mondiale di tecnologia satellitare, siamo certi che Airbus costituirà la scelta migliore per costruire il nostro nuovo satellite per la posizione strategica di 119,5 gradi Est. Il satellite consentirà flessibilità e riconfigurazione istantanea per adattarsi dinamicamente alle aree di servizio e rafforzerà la fiducia dei preziosi clienti e partner di Thaicom in tutta la regione Asia-Pacifico. Si tratta di un'importante pietra miliare per Thaicom, che continua a promuovere la propria crescita nell'ambito dei satelliti a banda larga nella regione". Posizionato in orbita a 119,5 gradi est, questo satellite all'avanguardia consentirà a Thaicom di proporre ad altri operatori partner una quota della capacità di carico utile del suo satellite, riducendo i loro costi e garantendo comunque il controllo separato della capacità di carico utile individuale e della flessibilità. (segue) (Com)