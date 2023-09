Aerospazio: Thaicom sceglie Airbus per un satellite per telecomunicazioni flessibile OneSat (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus progetterà e produrrà il satellite, fornendo anche i componenti del segmento di controllo a terra. Airbus prevede di consegnare il satellite nel 2027. Airbus OneSat può essere completamente riconfigurato in orbita, il che consente di regolare area di copertura, capacità e frequenza " in volo", per rispondere all'evoluzione degli scenari di missione. Si basa sull'eredità dei satelliti geostazionari per telecomunicazioni Eurostar ultra-affidabili di Airbus e sull'esperienza dell'azienda nell'ambito delle costellazioni con OneWeb. Lo sviluppo del programma OneSat è stato sostenuto dall'Esa, dall'Agenzia spaziale francese (Cnes) e dall'Agenzia spaziale del Regno Unito. (Com)