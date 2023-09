Libia: città orientale di Derna isolata dopo gravi inondazioni in Cirenaica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città libica orientale di Derna, colpita nelle scorse ore dalla violenta tempesta “Daniel” che ha causato la morte di oltre 2.000 persone nella regione della Cirenaica, risulta completamente isolata e irraggiungibile. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, non ci sarebbero italiani tra le vittime di quello che sembrerebbe essere uno dei più gravi disastri naturali nella storia recente della Libia. Non è possibile entrare né uscire dalla città, perché le strade risultano bloccate. Le reti Internet e della telefonia - sia fissa che mobile - sono interrotte. In più, le immagini delle inondazioni diffuse dalle televisioni libiche e dagli utenti dei social network sono impressionanti e mostrano torrenti di acqua marrone sommergere interi quartieri del comune libico situato sulla costa, non lontano dal confine con l’Egitto. La situazione è particolarmente grave e non è escluso che il numero dei morti possa aumentare con il passare delle ore. La tempesta “Daniel” ha causato gravi inondazioni in Cirenaica, regione orientale della Libia, con un bilancio provvisorio di oltre 2.000 morti e migliaia di dispersi. (Lit)