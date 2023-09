Brasile: analisti finanziari, inflazione al 4,93 per cento nel 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto periodico sull'economia del Brasile pubblicato il 31 luglio, ai sensi dell'Articolo IV, il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con un tasso di inflazione del 5,4 per cento. Per l'Fmi "l'inflazione generale è rapidamente diminuita rispetto al picco dello scorso anno, ma l'inflazione di fondo rimane elevata". "L'inflazione complessiva ha raggiunto il picco del 12 per cento su base annua nell'aprile 2022 spinta dagli alti prezzi dell'energia, dei generi alimentari e da una diffusa forte domanda interna. L'inflazione è poi scesa costantemente al 3,9 per cento su base annua a maggio, all'interno della fascia di tolleranza, sulla scia di una politica monetaria restrittiva, prezzi regolamentati più bassi ed effetti economici favorevoli. Tuttavia – evidenzia il Fondo monetario nella relazione - i prezzi non regolamentati e l'inflazione di fondo sono stati più resistenti, con quest'ultima in calo molto più contenuto, da un picco del 9,7 per cento di giugno 2022 al 7,2 per cento a maggio". (segue) (Brb)