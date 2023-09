Libia: inondazioni, ministro governo Cirenaica chiede “aiuto urgente” all’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Trasporto aereo e membro della commissione di crisi del cosiddetto Governo di stabilità nazionale della Libia (Gsn, l’esecutivo al potere nell’est del Paese), Hisham Abu Shkewat, ha chiesto a tutti i Paesi amici e in particolare all’Italia un “aiuto urgente”. Lo ha riferito lo stesso ministro in alcune dichiarazioni rilasciate ad “Agenzia Nova”, commentando la violenta tempesta “Daniel” che ha causato la morte di oltre 2.000 persone nella regione della Cirenaica. “La regione orientale della Libia è stata colpita da una tempesta senza precedenti che ha provocato danni in diverse città, tra cui Al Bayda e Al Marj, ma quello che è accaduto a Derna rappresenta una catastrofe umanitaria sotto tutti gli aspetti”, ha spiegato il ministro, precisando che le inondazioni hanno causato il crollo di dighe nel Wadi Derna. Secondo il ministro, le vittime sono oltre due mila, mentre i dispersi sono almeno tre mila. “Nel frattempo auspichiamo di ricevere da tutti i Paesi amici, in particolare dall'Italia, un aiuto urgente nelle operazioni di ricerca e soccorso e in tutto quello che possa alleviare le sofferenze degli abitanti della città di Derna”, ha concluso il ministro.(Lit)