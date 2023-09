Pnrr: Montaruli (Fd'I), fantapolemica sinistra a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E ora la sinistra che dirà? Il via libera alla terza rata mette a rischio la fantapolemica delle opposizioni che per mesi hanno fatto accuse al governo fondate sul nulla. Oggi arriva la dimostrazione che il lavoro del governo Meloni in sede europea è stato legittimo, giusto e doveroso. Mentre c'è chi si autoalimentava nella malafede di uno spirito anti-italiano, il centrodestra operava per mettere in sicurezza l'Italia". Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in merito alla terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rin)