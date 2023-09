Napoli: torna "Med exhibit print”, fiera nazionale dedicata a stampa digitale e arti grafiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna a Napoli la "vetrina" della stampa digitale. Dal 4 al 6 aprile 2024 la Mostra d’Oltremare ospiterà "Med exhibit print", la prima fiera mediterranea dedicata al mondo della "visual communication", nata con il fine ultimo di creare un "network virtuoso" capace di aggregare le migliori aziende del Mezzogiorno (ma non solo quelle) nel settore delle arti grafiche: dalla stampa al taglio, dai processi di allestimento al dopo stampa fino alla gadgettistica personalizzata ed ai classici materiali di consumo, spaziando tra il cucito industriale e la personalizzazione a 360°, la mission è quella di promuovere le ultime novità presenti sul mercato facendo provare, dal vivo, prodotti e attrezzature volti a migliorare la qualità del lavoro. Organizzata da Event's way - eventi & comunicazione, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, la fiera partenopea è già diventata, nel giro di un anno, un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli operatori del settore delle arti grafiche, dando lustro alle realtà campane e meridionali, in generale, e portando alcune tra i principali marchi nazionali ed internazionali ad esporre nella città del Golfo. L'ingresso per i visitatori si conferma gratuito. (Ren)