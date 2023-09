Trasporto aereo: Urso conclude incontri con vettori in vista di tavolo di giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Si conclude oggi il giro di incontri del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in vista del tavolo per lo sviluppo del settore aereo fissato per giovedì 14 settembre a palazzo Piacentini. Nella giornata odierna - informa una nota del dicastero (Mimit) - il ministro ha incontrato sul tema il presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato Roberto Rustichelli, approfondendo i nodi legati alla trasparenza nelle fasi di acquisto dei biglietti aerei e alle condizioni di concorrenza nel mercato del trasporto aereo, a tutela dei consumatori e delle imprese operanti nel settore. È poi seguito un videocollegamento con il vice presidente di Iata (l’organizzazione internazionale cui aderiscono 230 compagnie che coprono il 93 per cento del traffico globale), Rafael Schvartzman, e un successivo appuntamento con il direttore mercati internazionali di Volotea, Valeria Rebasti, con il quale il ministro Urso ha esaminato l’attività del vettore sul mercato italiano e le prospettive di sviluppo del vettore nel Paese. In serata è previsto un colloquio con il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti Nicola Zaccheo. (segue) (Com)