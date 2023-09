Trasporto aereo: Urso conclude incontri con vettori in vista di tavolo di giovedì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Nei giorni scorsi Urso aveva avuto incontri con i vertici di Ita, Wizz Air, EasyJet, Neos, Aeroitalia, SkyAlps, e con le associazioni aeroportuali. Dal giro di tavolo di questi giorni è emersa la volontà da parte di molte delle imprese di presentare piani di incremento delle tratte in Italia e dei loro voli, anche alla luce delle prospettive di sviluppo del trasporto aereo nel nostro Paese legate a grandi eventi internazionali come il Giubileo 2025, le Olimpiadi Milano Cortina 2026 e il Giubileo straordinario del 2033. (Com)