Napoli: lido comunale Bagnoli sarà aperto a ragazzi speciali grazie a donazione di Giffas Ets

- Il lido comunale di Bagnoli si appresta a diventare un luogo di svago accessibile a tutti, con nuove attrezzature sportive che garantiranno divertimento e inclusione per ragazzi speciali e per chiunque desideri partecipare. Lo hanno dichiarato l'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza e la presidente del Consiglio comunale Enza Amato, sottolineando che “si tratta di un importante passo avanti nell'ottica di promuovere l'accessibilità, l'inclusione e il divertimento sportivo sulla spiaggia di Bagnoli”. L’accessibilità a tutti del lido comunale di Bagnoli è possibile “grazie alla donazione di attrezzature sportive da parte dell'Associazione Giffas Ets (Gruppo italsider famiglie fanciulli e adulti speciali)”. Le nuove installazioni sportive sono facilmente removibili e sono dotate di un sistema a piantana che preserva l'integrità del suolo, consentendo di creare campi di pallavolo, bocce e rugby sulla spiaggia in modo flessibile e conforme alle esigenze degli utenti. “Questa significativa donazione è in perfetta sintonia con la deliberazione n.77 del 15 dicembre 2022, approvata dal Consiglio comunale, relativa al nuovo Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo. Un passo avanti che rientra nella nostra costante ricerca di opportunità per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e promuovere un ambiente inclusivo per tutti, valorizzando i beni comuni”, hanno concluso Cosenza e Amato. (Ren)