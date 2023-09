Difesa: segretario Usa sente omologo ucraino, focus su assistenza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino, Rustem Umerov, a cui ha fatto le congratulazioni per la recente nomina. Austin, riferisce una nota, ha ribadito il sostegno di Washington alla difesa dell’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Il segretario ha anche aggiornato la controparte sul futuro dell’assistenza militare statunitense a Kiev. Le parti, infine, hanno discusso l’agenda della prossima riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, in programma per la prossima settimana alla base militare di Ramstein, in Germania. (Was)