I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Senegal: coalizione di governo e opposizioni si organizzano in vista delle elezioni presidenziali - L'ex sindaco di Dakar e candidato alla presidenza del Senegal, Khalifa Sall, ha iniziato un tour nel dipartimento nord-occidentale di Louga in vista delle elezioni generali del prossimo 25 febbraio. Lo riferisce "Rfi", precisando che il candidato ha inoltre messo online la sua piattaforma per presentare le linee del suo programma. Condannato nel 2018 a cinque anni di carcere con l'accusa di riciclaggio di denaro, Sall non aveva potuto partecipare per questo motivo alle elezioni dell'anno successivo, ottenendo poi la grazia. Nell'ambito della coalizione Yewwi Askan Wi, il politico ha poi favorito la conquista di comuni alle elezioni locali di gennaio 2022 e di seggi in parlamento a quelle legislative di luglio. Nel fine settimana, intanto, la coalizione di maggioranza Benno Bokk Yaakar ha nominato il primo ministro Amadou Ba come suo candidato ufficiale alla presidenza. La scelta ha suscitato qualche malcontento e defezione: è il caso dell'imprenditore e cantante Youssou N'Dour, seguito a stretto giro dal ministro dell'Agricoltura Aly Ngouille Ndiaye, che si è dimesso dal governo. (segue) (Res)