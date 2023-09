I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eritrea-Sudan: presidente Afwerki incontra generale Al Burhan, focus su legami bilaterali e sforzi di pace - Il presidente eritreo Isaias Afwerki ha ricevuto oggi il generale Abdel Fattah al Burhan, capo del Consiglio sovrano sudanese, in visita ufficiale ad Asmara, per colloqui approfonditi sui legami bilaterali e sugli sforzi per la pace in Sudan. Nel corso dell'incontro, riferisce su X (l'ex Twitter) il portavoce della presidenza eritrea, Yemane Meskel, Afwerki ha ribadito le opinioni dell'Eritrea sulla transizione verso la sicurezza che aveva presentato prima dello scoppio del conflitto. Al Burhan è arrivato ad Asmara questa mattina per una visita di lavoro. La delegazione, che comprende il ministro delle Finanze e della pianificazione e il ministro degli Affari Esteri, ha ricevuto un caloroso benvenuto da parte del presidente Afwerki all'arrivo all'aeroporto internazionale di Asmara. Quella in Eritrea è la quarta visita all'estero effettuata da Al Burhan nelle ultime due settimane, dopo Egitto, Sud Sudan e Qatar. (segue) (Res)