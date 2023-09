I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: Actionaid, sul campo per assicurare sostegno necessario - Il terremoto che ha colpito il Marocco ha distrutto molte delle infrastrutture rendendo difficili i soccorsi e lasciando le persone in uno stato di urgente necessità di assistenza. Lo ha riferito un comunicato di ActionAid, organizzazione presente in Marocco da oltre vent'anni che fin dalle prime ore sta prestando aiuti alla popolazione ed è in stretta collaborazione con partner locali per coordinare una risposta tempestiva nelle zone colpite, i team stanno monitorando l'evolversi dell'emergenza per fornire l'adeguato sostegno in questa fase critica. L'organizzazione ha aperto una raccolta fondi per aiutare le persone vittime del sisma. Le donazioni possono essere effettuate sul sito web di ActionAid e andranno a sostenere l'aiuto umanitario in corso. (segue) (Res)