I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: inondazioni, l’Algeria pronta a fornire assistenza - L'Algeria si è dichiarata pronta a fornire assistenza alla Libia in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Paese vicino. Il ministero degli Affari esteri algerino ha emesso un comunicato ufficiale in cui esprime la sua completa disponibilità a stare al fianco del popolo libico, offrendo supporto e aiuto per affrontare le gravi conseguenze di questa calamità naturale. "In seguito alle disastrose inondazioni che hanno colpito la Libia, l'Algeria esprime le sue più sincere condoglianze e solidarietà al governo e al popolo libico. È pronta a sostenere i suoi fratelli libici e a fornire loro assistenza per alleviare le conseguenze di questa tragedia", aggiunge la nota. Nel frattempo è salito a 150 il bilancio delle vittime della tempesta “Daniel” che si è abbattuta sulla Cirenaica, la regione orientale della Libia. Lo ha reso noto la Mezzaluna rossa a Bengasi, secondo cui si contano oltre 100 dispersi a Derna, capoluogo dell'omonimo distretto, dove sono arrivate le squadre di soccorso. Secondo quanto reso noto dal Centro medico di Al Bayda su Facebook, si calcolano 23 morti nelle città di Al Bayda e Shahat. Inoltre, almeno sette persone, tra cui tre donne, sono morte a causa delle inondazioni che hanno colpito la città di Susa, nel distretto di Jabal al Akhdar, nel nord-est della Libia. (segue) (Res)