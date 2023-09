© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: esportazioni alimentari aumentate del 10,5 per cento nei primi 7 mesi del 2023 - Le esportazioni dell'industria alimentare dell'Egitto sono aumentate del 10,5 per cento nei primi sette mesi del 2023, raggiungendo 2,64 miliardi di dollari rispetto ai circa 2,39 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente. Lo ha annunciato il ministro egiziano del Commercio e dell'Industria, Ahmed Samir, nel corso di un incontro con le aziende del settore alimentare, in cui si è discusso degli investimenti e delle opportunità disponibili per espandere il mercato egiziano, aumentare le esportazioni e lavorare per favorire la produzione locale. “Questo settore contribuisce a creare migliaia di opportunità di lavoro dirette e indirette, soddisfacendo le esigenze del mercato locale ed esportando verso i mercati regionali e globali”, ha affermato il ministro egiziano, elencando 152 opportunità di investimento nel settore dell’industria alimentare, farmaceutica, ingegneristica e chimica a livello locale. “Il settore dell’industria alimentare in Egitto ha grandi potenzialità e capacità che lo qualificano per competere sul mercato nazionale e sui mercati esteri”, ha aggiunto il ministro, evidenziando l’importanza degli accordi commerciali bilaterali e multilaterali del Paese nordafricano “con un gran numero di paesi e blocchi economici internazionali”. (Res)