I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: ucciso trafficante di droga collaboratore di Hezbollah nel sud - Un noto trafficante di droga, che lavorava per il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, è stato ucciso da ignoti nel distretto di Al Tall, nel sud della Siria. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un’organizzazione non governativa con sede a Londra ma che dispone di una vasta rete di contatti sul territorio, secondo cui l’uomo proveniva dalla regione di Rankous, nella campagna di Damasco. Secondo quanto si apprende dal Sohr, il trafficante è stato ucciso a colpi di arma da fuoco diretti verso la cittadina di Ain Manin, nel sud della Siria, a circa 18 chilometri a nord di Damasco. (segue) (Res)