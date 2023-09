© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Israele, Elbit si aggiudica contratto da 109 milioni di dollari con società Svezia - L’israeliana Elbit Systems si è aggiudicata un contratto del valore di 109 milioni di dollari per la fornitura di sistemi per la difesa attiva Iron Fist alla società svedese Bae Systems Hagglunds, destinato al veicolo da combattimento di fanteria CV90. Il sistema di protezione attiva Iron Fist è un sistema leggero nel peso e nel volume e dal basso consumo energetico. Il sistema fornisce protezione perimetrale a 360 gradi alle piattaforme corazzate contro un'ampia varietà di minacce anti-corazzate, come i razzi anticarro (Rpg) e i proiettili cinetici dei carri armati. Il sensore Aps combina la doppia tecnologia del radar di ricerca e tracciamento e delle telecamere a infrarossi con algoritmi di fusione dei dati, consentendo il rilevamento, l'identificazione e il tracciamento rapido, affidabile e accurato delle minacce. Il sistema distrugge le minacce lanciando una carica esplosiva verso le vicinanze della minaccia in arrivo e facendola esplodere per creare un'onda d'urto che distrugge o devia la minaccia a una distanza di sicurezza dalla piattaforma protetta. (segue) (Res)