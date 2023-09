I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: annullato Consiglio ministri su sfollati siriani per mancanza di numero legale - Una riunione del Consiglio dei ministri sull'ingresso illegale dei siriani in Libano è stata sostituita, a causa della mancanza del numero legale, da una riunione consultiva presieduta dal primo ministro uscente, Najib Miqati. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa siriana “Nna”, secondo cui erano assenti i cinque ministri vicini alla Corrente patriottica libera (Cpl, fondata dall’ex presidente Michel Aoun), a maggioranza cristiana maronita (che boicottano le riunioni dalla fine del mandato di Aoun nell’ottobre 2022), e tre dei loro colleghi che sono attualmente in viaggio all'estero: i ministri uscenti del Turismo, Walid Nassar, dell'Ambiente, Nasser Yassine, e dell'Agricoltura, Abbas Hajj Hassan. Per potersi tenere, una riunione del Consiglio deve vedere la partecipazione di due terzi dei membri del governo (vale a dire il premier e 23 ministri). Durante l'incontro presieduto da Miqati, quest’ultimo ha affermato che "il governo non è mai stato lento nel prendere le giuste decisioni" sulla questione dei migranti siriani. "L'esercito e il resto degli organi di sicurezza stanno facendo il loro dovere, ma dobbiamo assumere una posizione nazionale unitaria e unificante sull'approccio a questo problema, così come sul recente afflusso di centinaia di siriani attraverso i punti di attraversamento illegali", ha continuato il premier libanese. (segue) (Res)