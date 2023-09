© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Italia: ministero Esteri Pechino, premier Li e Meloni hanno convenuto di rafforzare dialogo - Il primo ministro della Cina, Li Qiang, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno convenuto di "rafforzare il dialogo e la cooperazione nella comune ricerca di prosperità e sviluppo". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna, rispondendo ad una richiesta di commento sull'incontro tenuto dai due capi di governo a margine del summit dei G20 a Nuova Delhi, in India, il 9 settembre. "Li e Meloni - ha riferito Mao - si sono scambiati opinioni su importanti questioni nelle relazioni bilaterali e hanno convenuto di rafforzare il dialogo e la cooperazione nella comune ricerca di prosperità e sviluppo". La portavoce non ha commentato direttamente la possibile decisione del governo Meloni di non rinnovare l'adesione all'iniziativa, limitandosi a chiarire che questa ha portato "benefici tangibili" ai Paesi partecipanti. Opinione non condivisa dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, che a più riprese ha evidenziato come la Nuova via della seta non abbia portato all'Italia i risultati sperati in termini di esportazioni e investimenti. All'indomani della sua missione in Cina, condotta dal 3 al 5 settembre, il titolare della Farnesina ha comunque chiarito che l'Italia intende instaurare con la Cina una "cooperazione rafforzata" e "non pregiudicare l'ampio potenziale del partenariato". (segue) (Res)