© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine: ministro Esteri Manalo parte per visita in Argentina - Il ministro degli Esteri delle Filippine, Enrique Manalo, sarà impegnato da oggi al 16 settembre in una visita ufficiale in Argentina, in occasione del 75mo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Lo rende noto un comunicato del suo ministero. A Buenos Aires, il 13 settembre, Manalo incontrerà l’omologo Santiago Cafiero, con cui discuterà dell’approfondimento della cooperazione bilaterale nella scienza e nella tecnologia, con particolare riferimento all’energia nucleare per uso civile e alla ricerca spaziale; nell’agricoltura; nel commercio e negli investimenti; nella cultura. Il rappresentante del governo di Manila, inoltre, terrà conferenze al Consiglio argentino per le relazioni internazionali (Cari) e all’Università di Belgrano. (segue) (Res)