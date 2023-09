© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh-Francia: visita Macron, firmati documenti cooperazione su infrastrutture e satelliti - Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, in visita a Dacca, ha incontrato oggi la prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina. I due leader hanno presenziato alla firma di due documenti di cooperazione: un accordo tra la Divisione per le relazioni economiche (Erd) bengalese e l’Agenzia francese per lo sviluppo (Afd) per facilitare il credito per il Programma di miglioramento della governance urbana e delle infrastrutture e una lettera di intenti per la collaborazione tra Bangladesh Satellite Company Limited (Bscl) e Airbus Defence and Space per il sistema satellitare per l’osservazione terrestre Bangabandhu-2. Le aziende francesi sono già presenti in Bangladesh in vari settori, dall’ingegneria all’energia, dall’aerospazio alla gestione delle risorse idriche, e i due Paesi hanno un interscambio commerciale di circa 4,9 miliardi di dollari. Macron, primo presidente della Francia in visita in Bangladesh da 33 anni, è giunto a Dacca da Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice del G20 e incontrato il primo ministro dell’India, Narendra Modi. (segue) (Res)