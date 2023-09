© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan-Turchia: Tokayev riceve ministro Esteri Fidan, presto Erdogan ad Astana - Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri della Turchia, Murat Nurtleu, il quale ha rivelato che è intenzione del suo presidente, Recep Tayyip Erdogan, visitare Astana il prossimo 3 novembre in occasione del vertice dell’Organizzazione degli Stati turchi. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”. Tokayev, da parte sua, ha annunciato di aver ordinato l’intitolazione all’Anatolia di una delle strade della capitale in occasione del centesimo anniversario dalla proclamazione della Repubblica turca. La Turchia, ha sottolineato il presidente, è un partner strategico chiave del Kazakhstan. È il quarto maggiore partner commerciale di Astana, con un interscambio bilaterale che lo scorso anno è cresciuto del 54 per cento attestandosi a 6,3 miliardi di dollari. Tokayev e Fidan hanno concordato di portare il dato a 10 miliardi di dollari “nel prossimo futuro”. Il presidente kazakho ha anche sottolineato che la Turchia sia tra i primi dieci investitori nel Paese centrasiatico, con 36 progetti in corso da 2,8 miliardi di dollari complessivi. “Crediamo che la cooperazione tra i nostri due Paesi abbia un grande potenziale”, ha aggiunto. Fidan, da parte sua, ha ribadito che la Turchia “intende compiere ogni sforzo per promuovere la cooperazione e per portare a un nuovo livello l’interazione tra i due Paesi a livello regionale e internazionale”. (Res)