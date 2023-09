I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: laghetto Tor di Quinto all’attenzione del Comune, a breve nuovo sopralluogo - Il caso del laghetto di Tor di Quinto, che versa in condizioni di degrado da questa estate, è finito all’attenzione della commissione Ambiente del Comune di Roma. Dopo le denunce dei residenti, raccolte dai consiglieri d’opposizione in Campidoglio, a breve verrà effettuato un sopralluogo. Intanto, nella giornata di mercoledì 7 settembre si è tenuta una prima ricognizione. A spiegarlo – nel corso della commissione capitolina Ambiente, presieduta da Giammarco Palmieri del Pd – sono stati i tecnici degli uffici capitolini: “La problematica del basso livello dell’acqua è ancora preoccupante – hanno detto –. Così come la situazione in cui verte l’area ludica: giochi danneggiati, attrezzature per le attività sportive male ancorate al terreno. Tuttavia, il manto erboso risultava sfalciato e l’area cani tenuta in buono stato. E anche il materiale che era accatastato in prossimità delle recinzioni è stato rimosso”. Le segnalazioni, tra l’altro, vanno avanti da parecchio tempo. “Il Municipio XV ci inoltrava lamentele già a marzo”, ha ricordato il consigliere di Fratelli d’Italia, Stefano Erbaggi. “Se non interveniamo sulle cose che non vanno, la situazione peggiorerà. E di conseguenza anche la cittadinanza attuerà atteggiamenti non corretti. Auspichiamo una soluzione nel giro di poche settimane”, ha aggiunto. Sul punto il presidente Palmieri ha sottolineato la necessità di tutelare gli animali e ripristanare l’equilibrio ambientale. “Per questo chiedo che la commissione Ambiente comunale sia messa a conoscenza della data per il prossimo sopralluogo. Sarà importante per intervenire sulle situazioni che mettono a rischio la tenuta dell’ecosistema”, ha detto Palmieri. (segue) (Rer)