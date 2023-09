I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: attacco informatico ai siti web gestiti da Zetema, stop dei portali della cultura - In seguito alle prime verifiche tecniche, svolte con il supporto di una primaria società del settore, si è evidenziato un attacco di natura informatica. L’azienda ha tempestivamente informato l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e sta procedendo a informare le autorità competenti. Attualmente sono state attivate tutte le misure necessarie per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Lo riferisce in una nota Zetema. Al momento risultano pertanto non raggiungibili (comprese applicazioni e servizi collegati) i seguenti portali: www.museiincomuneroma.it e i siti dei singoli Musei Civici; www.sovraintendenzaroma.it; www.miccard.roma.it; www.culture.roma.it; www.060608.it; www.turismoroma.it; www.romapass.it; www.informagiovaniroma.it; www.romacura.roma.it; www.technotown.it; www.casinadiraffaello.it; www.progettoabc.it. (segue) (Rer)