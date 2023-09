I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giubileo: stangata per bus turistici al centro di Roma, costi calmierati in 8 parcheggi semiperiferici - Una stangata a carico dei bus turistici che nell'anno giubilare vorranno arrivare e sostare nel centro storico della città. Il Comune di Roma, attraverso l'agenzia Roma servizi per la mobilità (Rsm), proporrà costi molto alti per i bus che vorranno parcheggiare nelle aree di sosta del centro. I prezzi saranno notevolmente più bassi nelle zone di parcheggio più periferiche. L'obiettivo è evitare ingorghi e creare decoro liberando il centro storico dai bus turistici. Al momento è ipotizzato un set di otto parcheggi, in aree periferiche e semiperiferiche: Anagnina, Laurentina, Olimpico Farnesina, Olimpico Tor di Quinto, San Paolo, Ponte Mammolo, via Cilicia e largo Micara, per un totale di 4,4 milioni di investimenti per la riqualificazione con risorse a valere sui fondi giubilari. Da lì i turisti poi potranno utilizzare i servizi del trasporto pubblico limitrofi. A spiegarlo, nel corso della commissione capitolina Giubileo, presieduta da Dario Nanni della lista Civica Calenda, è stata la presidente dell'agenzia Rsm, Anna Donati. "Stiamo assecondando una strategia del Comune che per il Giubileo ha l'obiettivo di assicurare l'accessibilità a Roma da tutto il mondo, questa garanzia deve essere coerente con una strategia di governo della mobilità. La logica scelta dall'amministrazione" per i bus turistici "è promuovere l'interscambio con i parcheggi a ridosso delle zone periferiche e sfavorire l'ingresso di massa dei bus turistici all'interno del centro storico della città che è già oberato da turisti e residenti", ha spiegato Donati. La strategia progettata si muove su due capisaldi. "Da un lato andremo ad attrezzare meglio, con i fondi del Giubileo, gli attuali parcheggi di scambio per i bus turistici in zone periferiche e semiperiferiche - ha spiegato la presidente di Rsm -. Dall'altro lato c'è un tema che va regolato, con provvedimento ad hoc, ma è stato deciso: si vuole utilizzare le tariffe facendo in modo che l'entrata nell'area centrale, pregiata come spazio pubblico, sia molto costosa, viceversa la sosta nell'area di scambio più periferica abbia un costo molto basso per favorire la convenienza economica. In questo momento l'attuale prezzo non è tale da favorire questa logica". A oggi "il 90 per cento dei bus turistici preferisce stare nell'area centrale e questo implica, prevalentemente, che non è sconveniente in proporzione" sostare al centro della città. Il provvedimento è inserito nell'ambito del Dpcm Giubileo e Roma servizi per la mobilità con un investimento di 5 milioni sta intervenendo per l'adeguamento dei parcheggi esistenti, per renderli più confortevoli e attrezzati per favorirne l'uso attraverso una diversa politica tariffaria", ha chiarito Donati. (segue) (Rer)