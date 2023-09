I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Era sotto gli effetti dell'alcool il 30enne di origini marocchine ma residente ad Alatri, in provincia di Frosinone, che ieri pomeriggio ha causato l'incidente frontale con un'auto, ferendo gravemente due bambini e una mamma, mentre faceva una diretta social. Sarebbe questo l'esito di una parte degli esami tossicologici a cui è stato sottoposto. Ora si aspetta di conoscere anche l'esito delle analisi per l'uso di stupefacenti. Intanto si scava sul personaggio e su quella che sembra essere una sua abitudine: registrare video mentre guida per pubblicarli sui social. Sono decine i video che il giovane aveva pubblicato sul suo profilo Instagram in cui, con una mano sul volante e l'altra con il cellulare, riprende le scene della sua guida con il sottofondo di musica ritmata. Su Instagram ha pubblicato fino a novembre dello scorso anno ma successivamente è passato alle dirette su Facebook. L'ultima, quella di ieri pomeriggio che mostrava "in tempo reale" l'incidente costato il ferimento alla bambina di 5 anni, del fratellino e della madre, è stata cancellata frettolosamente. Alla guida di una Audi, a velocità folle, con telefono in mano proprio per realizzare quell'ultimo video, ha travolto l'auto che viaggiava in senso contrario. Una vicenda che ricorda drammaticamente l'incidente costato la vita al piccolo Manuel, il bambino di 5 anni morto a Casal Palocco il 14 giugno, quando un gruppo di youtuber travolse con un suv, durante una "diretta", la Smart su cui viaggiava il piccolo, la mamma e la sorellina. Per Manuel nulla da fare. Per quell'episodio, sono indagati 5 giovani, di cui uno è ai domiciliari per omicidio stradale. Stessa dinamica, con esiti gravi ma per fortuna non ugualmente drammatici, sembra essersi ripetuta nel pomeriggio di ieri sulla strada provinciale a Santa Cecilia all'altezza del Castello di Tecchiena nel comune di Alatri. Nel video si vede la guida incosciente del 30enne, ma soprattutto l'impatto con la Nissan Qashqa su cui viaggiava la bambina di 5 anni, il fratello più grande e la madre diretti al campo sportivo per assistere alla partita della squadra in cui gioca il terzo figlio 17enne della donna. Le ferite più gravi sono state riportate dalla piccola che è stata trasportata al Bambino Gesù di Roma. Ha riportato un politrauma ma è in via di miglioramento e si prospetta una uscita dalla terapia intensiva. La madre e il fratello in ospedale ad Alatri, mentre il 30enne, anche lui ferito, in ospedale a Frosinone. Nessuno è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri che hanno sequestrato le due auto e il telefono del giovane. Sulla sua posizione si attende l'esito delle indagini e il referto medico dei feriti.