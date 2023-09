Torino: Casavo, Città dove è possibile acquistare più metri quadri in assoluto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Milano e Torino c'è una netta differenza di potere d'acquisto. La prima è la meno accessibile ai giovani, mentre la seconda è quella dove è possibile acquistare più metri quadri in assoluto. Lo ha reso noto Casavo, la piattaforma digitale di vendita e acquisto case, anticipando il report che verrà presentato il 15 e 16 settembre a Rapallo. "Ogni giorno i nostri acquirenti, persone giovani, che nella maggior parte dei casi si trovano per la prima volta a considerare l'acquisto di una casa, si confrontano con un mercato immobiliare sempre più complesso - ha commentato Victor Ranieri, Chief Operating Officer di Casavo -. L'analisi che presenteremo al Forum di Scenari Immobiliari è importante per capire meglio il mercato delle diverse città in cui operiamo proprio dal punto di vista dell'accessibilità economica. In Casavo lavoriamo ogni giorno per rendere l'esperienza di acquisto di una casa il più semplice e trasparente possibile, anche grazie all'integrazione di servizi complementari come Casavo Mutui, pensato per accompagnare le persone dalla scelta del mutuo più adatto alle proprie esigenze fino al rogito in modo completamente digitale", ha concluso. (Rpi)