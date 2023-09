Veneto: Guardia Finanza Venezia sequestra tre milioni di materiale elettrico contraffatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Venezia ha sequestrato circa tre milioni di materiale elettrico contraffatto per un valore di oltre 22 milioni di euro. L'operazione è stata condotta dal gruppo di Portogruaro, che in zona ha svolto diversi controlli su esercizi commerciali gestiti da soggetti di nazionalità cinese. In una prima fase sono stati sequestrati 10 mila componenti da impiantistica uso civile importati dalla Cina, e in seguito è stato individuato il soggetto economico che si occupava di importare il materiale, con sede legale in provincia di Monza, che ha portato al sequestro di oltre tre milioni di pezzi contraffatti. (Rev)