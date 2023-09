Ucraina: ministro Finanze, aspettiamo 12-14 miliardi di dollari di aiuti da Usa nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina si aspetta che gli Stati Uniti le forniscano 12-14 miliardi di dollari di sostegno al bilancio nel 2024 dopo aver ricevuto un importo simile di aiuti finanziari quest'anno. Ad affermarlo il ministro delle finanze ucraino, Serhiy Marchenko, parlando a margine del forum dell'Associazione d'affari europea Eba Global Outlook: la nuova economia dell'Ucraina, che si tiene a Kiev. Marchenko ha sottolineato che le spese del bilancio dello Stato nel 2024 non saranno inferiori a quest'anno, anche per il settore della difesa. Questo significa che il Paese avrà bisogno del finanziamento esterno almeno a livello di quest'anno, ossia 42 miliardi di dollari. Il ministro ha ricordato che, oltre agli Stati Uniti, Kiev aspetta l'assistenza da parte dell'Une, del Fondo monetario internazionale, nonché di altri Paesi come Giappone, Canada, Regno Unito e Norvegia.(Kiu)