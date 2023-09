Formazione: Magoni a presentazione bando "Lombardia è dei giovani 2023"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il sottosegretario di Regione Lombardia a Sport e Giovani, Lara Magoni, ha presenziato oggi a palazzo Lombardia all'avvio dei progetti finanziati con il bando "La Lombardia è dei Giovani 2023". "Sono molto orgogliosa di questo bando dedicato ai giovani e alla loro educazione - ha detto Magoni -. Essi rappresentano il motore presente e futuro della nostra regione e come istituzioni abbiamo il dovere di investire sulla loro formazione. Con questo strumento abbiamo finanziato 52 progetti, destinando loro oltre 3,3 milioni, quasi il doppio delle risorse previste nei bandi precedenti. Il numero stimati di giovani (dai 15 ai 34 anni) coinvolti è intorno ai 60 mila". "I progetti finanziati - ha aggiunto Magoni - riguardano la promozione di nuovi servizi destinati ai giovani, anche attraverso lo stimolo di iniziative nuove, la sperimentazione di modelli nuovi di erogazione di servizi e la valorizzazione di progetti con impatti più capillari sui territori. È stato per me un piacere ricevere e incontrare di persona molti dei soggetti beneficiari di questo strumento, ascoltarli e confrontarci con loro sulle indicazioni utili per la gestione e realizzazione dei progetti e trasmettere loro vicinanza e sostegno". (segue) (Com)