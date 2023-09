Formazione: Magoni a presentazione bando "Lombardia è dei giovani 2023" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinta che i giovani abbiano bisogno di spazi, progetti, modelli ed esempi positivi per crescere ed evolvere, - ha detto il sottosegretario - questa è l'unica strada per un futuro migliore. Ringrazio le amministrazioni che hanno dimostrato sensibilità al tema e hanno colto l'opportunità che questo bando offre. Stare al fianco dei giovani, percorrere insieme un cammino educativo deve essere un punto fermo delle istituzioni. Regione Lombardia ha dimostrato di essere accanto ai nostri giovani e ai loro percorsi di crescita". "Oltre ai Comuni e ANCI Lombardia, - ha concluso Magoni - ringrazio per la collaborazione anche i soggetti privati, le associazioni, gli istituti scolastici, gli enti di formazione, gli oratori e tutta la rete collaborativa. Continuerò a lavorare con entusiasmo e impegno, il sostegno ai giovani lombardi è per me una priorità". (Com)