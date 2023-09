Veneto: Carel assegna 104 borse di studio ai figli dei dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carel industries, azienda specializzata nella progettazione e produzione di software per impianti di aria condizionata, ha assegnato 104 borse di studio ai figli dei propri dipendenti. L'iniziativa, la cui cerimonia si è tenuta sabato scorso, si è ripetuta per l'ottavo anno consecutivo. Hanno ricevuto la borsa di studio 47 studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado, 39 delle scuole secondarie di secondo grado e 18 universitari. "Il futuro è sempre un elemento centrale nelle politiche e nelle strategie di Carel, ben riassunto nel payoff 'Driven by the future' del nostro piano di sostenibilità. Ed è in quest'ottica - ha commentato Luigi Rossi Luciani, presidente di Carel - che investiamo nel futuro dei figli dei nostri dipendenti, che sono essi stessi sinonimo di futuro. Siamo quindi fieri di essere arrivati all'ottava edizione di questa iniziativa, che speriamo possa continuare negli anni sostenendo un sempre maggior numero di studenti". (Rev)