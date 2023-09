Pil: M5s, Ue certifica calo crescita, frutto della "Melonomics"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuove previsioni di crescita economica dell'Italia diffuse dalla Commissione europea ci dicono che il nostro Paese crescerà meno del previsto quest'anno e ancor meno l'anno prossimo, quando torneremo ad essere il fanalino di coda d'Europa". Lo dichiarano i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Politiche Ue di Camera e Senato. "Un ribasso delle stime precedenti che non ci stupisce, perché causato dalla depressione della domanda interna frutto dalle scelerate scelte di questo governo, a cominciare - come riconosciuto dalla Commissione stessa - dallo stop del superbonus e dalla conseguente frenata del mercato edilizio che trainava il Pil. Se a questo aggiungiamo lo stop al piano Transizione 4.0 per la digilitalizzazione delle imprese, lo stop al Reddito di cittadinanza che sosteneva la domanda e il nulla cosmico per frenare il caro-spesa e il caro-benzina, un rallentamento dell'economia è inevitabile. Tutto questo - concludono - dimostra empiricamente la fondatezza di quello che il M5s va dicendo da tempo: la crescita è favorita da politiche espansive, non da politiche restrittive di austerità. Benvenuti nella Melonomics".(Rin)