Speciale scuola: Frassinetti (Fd’I), a Perugia inaugurata primaria in tempi record

- "A Perugia ho partecipato all'inaugurazione della scuola primaria Ciabatti-Montessori dopo la sua ristrutturazione in tempi record”. Lo ha dichiarato Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al merito partecipando alla cerimonia di inaugurazione assieme al sindaco Andrea Romizzi, al presidente della Regione Umbria Tesei, al sottosegretario Prisco e alle autorità scolastiche. “Per i lavori, iniziati nel 2018 e conclusi nel 2023, sono stati concessi finanziamenti, a seguito di Bando Regionale del 2018, per due milioni e 900 mila. La scuola, costruita negli anni 30, è un esempio di architettura razionalista ed è stata ristrutturata ed adeguata normativamente”, ha proseguito. “Il ministero dell'Istruzione – ha aggiunto – ha poi contribuito, di concerto con l'Ing. Monia Benincasa del Comune di Perugia, a risolvere le problematiche legate al caro-materiali e alla necessità di portare a compimento i numerosi cantieri in corso”. “Sono felice di aver potuto assistere al taglio del nastro di una scuola così importante per la città di Perugia. L'opera si è stata realizzata velocemente anche grazie alla sinergia tra istituzioni e mondo della scuola, ciò ha consentito di rendere la struttura pronta per l'avvio del nuovo anno scolastico previsto in Umbria ", ha concluso. (Rin)