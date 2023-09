© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola è il nostro presente e il nostro futuro. Buon primo giorno a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, siete il cuore del nostro domani! Passione, curiosità, determinazione e ambizione non devono mai mancare nel vostro percorso di formazione. In bocca al lupo!". Lo scrive il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, su X (ex Twitter). (Rin)