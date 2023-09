Speciale scuola: Castellone (M5s), governo investa su azione contrasto dispersione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon primo giorno ai tantissimi studenti italiani che tornano a scuola. Vi auguro di fare tante domande e di innamorarvi della conoscenza. Ai docenti auguro invece di saper ascoltare ogni studente senza smettere mai di lottare per recuperare anche le situazioni più critiche". Lo afferma su Facebook la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, del Movimento cinque stelle: "Mi auguro anche che il governo italiano trovi il coraggio di investire nell'istruzione, nella valorizzazione delle persone che ci lavorano e in un'incisiva azione di contrasto alla dispersione scolastica - continua la parlamentare -. L'abbandono della scuola, infatti, è un moltiplicatore di quel degrado, di quel senso di frustrazione e delusione che può sfociare in violenza, come dimostrato recentemente, non solo a Caivano. Nel Pnrr sono stanziati 1,2 miliardi contro la dispersione scolastica e 3,9 miliardi per edilizia scolastica. L'augurio è che il governo italiano abbia la lungimiranza, la capacità e il coraggio di spendere queste risorse. In questa foto scattata a Palermo, la dirigente scolastica Antonella Di Bartolo cerca di convincere dei genitori a mandare a scuola i figli, andando casa per casa. Che questo governo non lasci Antonella e persone come lei a combattere da sole". (Rin)