Speciale scuola: in Sardegna 180mila studenti sardi rientrano in aula, ancora troppi vuoti fra i docenti

- Sono circa 180mila gli studenti sardi delle scuole elementari, medie e superiori che sono tornati sui banchi di scuola con qualche giorno di anticipo sulla data di giovedì 14 settembre fissata per il generale rientro a scuola. Molte le cattedre scoperte nonostante gli oltre 1500 docenti immessi recentemente in ruolo, come fanno sapere dalla Cgil, ed errori nelle assegnazioni alle scuole che sono in fase di correzione, il che non ha impedito che all'avvio dell'anno scolastico parte del personale non sia in servizio, compreso il personale Ata, nei cui organici si segnalano molti vuoti. Inoltre, oltre cento docenti di sostegno e diverse decine di insegnanti di materie come arte, italiano, musica, lingue straniere, sono arrivati da altre regioni dopo la cosiddetta call veloce da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'Associazione dei Dirigenti della scuola ha fatto sapere che fra oggi e domani verranno fatte molte nomine, soprattutto alle superiori, il che consentirà anche di coprire i numerosi posti vuoti per gli insegnanti di sostegno. La Cgil, inoltre evidenzia che gli organici del personale Ata sono da rimpolpare per consentire. Lo scorso venerdì sono state fatte alcune nomine di collaboratori scolastici ma mancano ancora molti assistenti amministrativi e i tecnici (la cui nomina compete alle scuole). Il tutto va a sommarsi a un calo costante degli iscritti e con le scolastico di cui soffre la Sardegna che registra il numero più alto di ripetenti (l'11,4 per cento, contro la media italiana del 6,2 per cento) e le valutazioni più basse nelle prove Invalsi e nelle prove Ocse. Emblematica delle difficoltà in cui versa la scuola in Sardegna è la vicenda della primaria di via Stoccolma a Cagliari. Lo stabile è inagibile e, attualmente, non ci sono alternative concrete per cui i bambini resteranno a casa. (Rsc)