Speciale infrastrutture: G20, Ucraina, infrastrutture e Africa al centro della prima giornata del vertice indiano

- Non era scontato, neanche alla vigilia dell’inizio dei lavori, che i leader del G20 riuniti a Nuova Delhi raggiungessero un’intesa per diramare una dichiarazione congiunta in grado di trattare alcune delle più pressanti questioni dell’agenda internazionale. Del resto, molte delle riunioni ministeriali del G20 di quest’anno si erano già concluse senza un comunicato finale a causa dell’opposizione di Russia e Cina all’inserimento di qualsivoglia formula di condanna all’invasione dell’Ucraina. È per questo che il primo ministro indiano Narendra Modi, grande protagonista di giornata, ha rivendicato come un successo della presidenza di turno il documento prodotto al termine d’intensi e serrati negoziati tra gli sherpa del gruppo. Il nodo della guerra in Ucraina è stato risolto con una formula simile a quella utilizzata nella dichiarazione conclusiva del vertice precedente, quello di Bali, ma più vaga. Sparisce la “condanna nei più fermi termini dell’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina” e la richiesta che Mosca “si ritiri senza condizioni” dai territori occupati. (Inn)