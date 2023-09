Imprese: Confindustria, formazione leva strategica per aziende estere per attrazione nuovi talenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione è una delle più importanti leve attivate dalle imprese estere per attrarre nuovi talenti. L’89 per cento delle imprese a capitale straniero, infatti, investe su questo aspetto in percentuale maggiore rispetto alle altre realtà imprenditoriali presenti in Italia, affiancando alle attività formative tradizionali anche il training on the job, la partecipazione a convegni, workshop e seminari e attività di auto-apprendimento. È quanto emerso oggi dall’evento “Nuove Generazioni, imprese globali e la sfida della competitività” promosso dall’Osservatorio imprese estere di Confindustria e Luiss e la Scuola Imt Alti Studi di Lucca, con il contributo di Fondirigenti. L’evento – riferisce una nota – è stato l’occasione per affrontare a tutto tondo il tema della formazione, centrale per la sfida della competitività del sistema industriale: dalla formazione del capitale umano in Italia, alla collaborazione tra il mondo dell’università e quello delle imprese estere e all’individuazione delle competenze necessarie a proiettare le aziende nel futuro. Come emerge dagli studi dell’Osservatorio imprese estere, quasi tutte le realtà a capitale estero svolgono attività di formazione (nove su dieci) a differenza delle altre imprese residenti (meno del 70 per cento). Inoltre, il tasso di partecipazione è molto elevato: 700 dipendenti su 1.000 sono interessati a queste attività di formazione, mentre nelle altre imprese non superano i 500. Non solo, le attività di formazione hanno un focus molto specifico sulle capacità gestionali e manageriali, due competenze fondamentali per lo sviluppo delle carriere e per la gestione degli scenari complessi in cui operano le multinazionali. “I dati parlano chiaro: le imprese italiane a capitale estero danno una grande rilevanza agli asset intangibili nelle loro strategie di crescita e, in particolare, le analisi testimoniano l’attenzione delle imprese estere alla qualità e alle competenze delle risorse umane”, ha dichiarato la vicepresidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria e presidente di Abie, Barbara Beltrame Giacomello, che ha proseguito: “I talenti ad alto potenziale hanno bisogno di un’offerta di formazione che gli permetta di sviluppare le loro qualità per poi metterle a disposizione dell’azienda. Per questo l’Advidory Board Investitori Esteri di Confindustria, insieme alle nostre imprese associate, ha elaborato un progetto formativo dedicato a manufacturing, leadership, sustainability e business management, rivolto ai loro talenti”. (segue) (Com)