Agroalimentare: Cia, da Bari nuova mobilitazione su grano a difesa made in Italy

- Grande partecipazione alla nuova manifestazione "salva-grano" made in Italy organizzata da Cia Puglia coinvolgendo consumatori e cerealicoltori provenienti da tutta la Regione. L'iniziativa, che si tenuta questa mattina, ha avuto come punto di ritrovo il Varco della Vittoria all'ingresso del porto di Bari, uno degli scali marittimi in cui, nelle ultime settimane - spiega Cia Puglia - sono arrivate decine di carichi di grano importato dall'estero che hanno determinato il crollo del valore del frumento duro italiano. Al sit-in per difendere e tutelare la filiera nazionale grano-pasta sono intervenuti anche numerosi sindaci e rappresentanti di tutti i livelli istituzionali. A nome della regione Puglia e dell'assessore Pentassuglia, c'era il presidente della quarta Commissione, Francesco Paolicelli. "La mobilitazione per il grano è un'azione di civiltà, equità sociale e di prospettiva per tutta quanta la filiera, dalla produzione all'industria fino al consumatore”, dichiara il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini. “Il prezzo del gasolio è nuovamente in salita, raggiungendo livelli insostenibili, tanto che le aziende stanno rinunciando alle lavorazioni meccaniche perché non possono lavorare in perdita. Dunque - aggiunge - una filiera equa e trasparente, che valorizzi il grano 100 per cento italiano resta l'unica strada per non disperdere il grande patrimonio cerealicolo nazionale". (segue) (Com)