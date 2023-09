Agroalimentare: Cia, da Bari nuova mobilitazione su grano a difesa made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le navi stanno arrivando soprattutto da Romania, Malta e Turchia. La cosa strana è che Romania e Malta notoriamente non sono Paesi che esportano grano duro. Inoltre, in Turchia il prezzo del prezioso cereale è regolato dal governo ed è alto”, afferma il presidente di Cia Puglia e vicepresidente nazionale, Gennaro Sicolo. “Da parte di Sicoli, dunque, una serie di interrogativi aperti: Siamo sicuri che il grano che arriva da queste nazioni sia di loro produzione? O si tratta di manovre messe in atto dalla Russia per aggirare l'embargo? Già ad aprile 2023 - sottolinea - secondo i dati ministeriali certificati e attendibili, l'import di grano duro ha raggiunto la quota necessaria alle industrie italiane della pasta”. "Per quale motivo - domanda ancora Sicolo - da maggio ad agosto e con una forte accelerazione nelle ultime settimane, i porti italiani hanno continuato ad accogliere navi con tonnellate di frumento duro importato? Quindi, l'appello”. "Per dissipare ogni dubbio, ma soprattutto per tutelare i produttori e i consumatori italiani, serve attivare strumenti di trasparenza e controllo. Per questo chiediamo una task force che verifichi Dna, provenienza e salubrità dei grani che arrivano nei porti d'Italia, l'attivazione del registro telematico e del pacchetto di azioni previste dal programma 'Granaio Italia'", conclude. (Com)