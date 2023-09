Moldova: ministro Esteri Popescu in Portogallo e Italia dall'11 al 15 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri e dell'integrazione europea di Chisinau, Nicu Popescu, effettuerà due visite di lavoro in Portogallo e Italia tra l'11 e il 15 settembre. Secondo un comunicato stampa della diplomazia di Chisinau, Popescu si recherà a Lisbona e Roma per approfondire il dialogo bilaterale, discutere l'agenda europea e dare impulso al processo di adesione della Moldova all'Ue. A Lisbona Popescu incontrerà Joao Gomes Cravinho, ministro degli Esteri del Portogallo, Tiago Antunes, segretario di Stato per gli Affari europei, nonché altri funzionari portoghesi. A Roma, Popescu incontrerà il suo omologo italiano, Antonio Tajani, e parteciperà alle audizioni nella seduta congiunta delle Commissioni Affari esteri di Senato e Camera dei deputati. E' previsto anche un colloquio con il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. (Rob)